Slimste Sneeuwwitje Nandi van Beurden staat alweer op de schaats

Musicalster Nandi van Beurden viel de afgelopen dagen op in De Slimste Mens, waar zij onder meer haar zangkunsten tentoonspreidde. Zij is vanaf oktober te zien in De Tocht, een groots opgezette musical in Leeuwarden die de Elfstedentocht doet herleven.

Nandi van Beurden op straat herkend door De Slimste Mens. Ⓒ Foto Anp