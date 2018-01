Doneeractie voor Famke Louise

De 19-jarige Famke Louise vergaarde een grote schare fans middels vlogs op YouTube, maar staat tegenwoordig vooral bekend als rapster. Wendy Bais en Rick van der Meer zouden de Op Me Monnie-zangeres graag naar Texel halen. „Mensen hier denken dat er niemand komt kijken als zij komt, maar wij weten zeker dat het helemaal vol staat als ze hier gaat optreden”, aldus Wendy tegenover NH Nieuws.

Daarom besloot ze samen met medefan Rick serieus werk te maken van hun wens en een doneeractie te starten om Famke naar het eiland te krijgen. „Ze moet gewoon naar Texel komen, want ze is gewoon heel goed”, beweert Rick.

Op Texel zelf lijkt er nog weinig animo en ook op social media is de rapster niet bij iedereen even populair. „Ze wordt gehaat, maar mensen zijn gewoon jaloers. Ze is superknap en heeft leuke hitjes”, weerlegt Rick de kritiek op Famke Louise.

Voor het optreden op Texel denken de twee ongeveer 2200 euro nodig te hebben. Wendy en Rick zijn collega’s in een café. De eigenaar daarvan kan, als de populaire rapster daadwerkelijk komt, voor eten en een overnachting zorgen. De teller staat helaas pas op 20 euro. Toch hebben de superfans er vertrouwen in dat de actie zal slagen. „Het gaat gewoon lukken. Mensen op Texel zullen van haar gaan genieten”, besluit Rick.