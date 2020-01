’Badende vrouw’ inspireerde Vincent van Gogh

Badende vrouw behoort tot een groep van meer dan tien pastels waar Degas in de jaren 1884-1887 aan werkte. Vincent van Gogh was een groot bewonderaar van deze reeks tekeningen, die in 1886 in Parijs werd tentoongesteld. De beeldvullende composities van naakte vrouwen die zich in een teil wassen, inspireerden de jonge Nederlandse kunstenaar. Van Gogh werkte in die tijd zelf ook aan naaktstudies op het atelier van Cormon, waar hij destijds studeerde. Zijn geschilderde oefeningen naar gipsmodellen van antieke sculpturen uit begin 1887 vertonen opvallende overeenkomsten met de pastels van Degas.

Intieme momenten

Eerder had Degas zich vooral toegelegd op de weergave van het moderne, bruisende leven in de Franse hoofdstad. Hij maakte naam met schilderijen met bordeelscènes en danseressen in tutu in een balletstudio. Rond 1884 koos hij er voor zijn blik naar binnen te richten. Zijn modellen verbeeldde hij alleen - vaak in close-up - in een hoek van de bad- of slaapkamer, alsof ze gevangen zijn met de camera tijdens intieme momenten. Degas duwt de kijker in de rol van voyeur. Zoals bij deze badende vrouw die vanaf vandaag in het Van Gogh Museum is te zien: zij wast zich in alle rust met een spons, terwijl ze in haar andere hand een handdoek vasthoudt en lijkt zich niet bewust van de nieuwsgierige blik van de kijker te zijn.

Van Gogh had grote waardering voor deze naakten. Vooral de manier waarop Degas zijn figuren modelleerde middels arceringen in verschillende kleuren was een voorbeeld voor hem. Hij experimenteerde zelf ook met deze techniek. Dezelfde soort kruisarceringen zijn ook terug te zien in enkele van Van Goghs geschilderde landschappen en stillevens uit zijn Parijse periode. De Badende vrouw krijgt daarom een prominente plek in de vaste collectie van het museum.