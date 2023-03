Moeder Mafs-Paula geraakt door online kritiek: ’Ze hebben haar pijn gedaan’

Dat het niks zou worden tussen Remco en Paula in Married at first sight was al snel duidelijk. Dat ze desondanks het liefdesexperiment stug voort hebben gezet leverde het paar veel aandacht op van kijkers die online maar wat graag hun mening deelden. In een terugblik met RTL Boulevard onthult Paula dat dit haar moeder Nella niet in de kouwe kleren is gaan zitten.

Nella kreeg op sociale media heel wat kritiek toen ze vlak voor het huwelijk haar aanstaande schoonzoon onderwierp aan een stevig vragenvuur. Zo moest hij onder meer kiezen tussen patat of pasta en ieder ongewenst antwoord kon rekenen op een resoluut ’FOUT!’ van haar kant.

Volgens Paula is haar moeder nog altijd verdrietig vanwege de negatieve reacties. Online kreeg Nella ernstige kritiek over zich heen, zo weet Paula: „ Ze wilden mijn moeder gewoon in de urn hebben. Begraven of cremeren. Ik denk: hoe dan? Ik hou gewoon van mijn moeder en van mijn vader. Ze staan achter me. Ze hebben meegedaan omdat ik dat graag wilde. En ze hebben haar pijn gedaan... Dat is wat mij betreft te ver gegaan.”

Carlo Boszhard

Niet in de laatste plaats omdat Nella helemaal geen kwaad in de zin had met dat inmiddels beruchte lijstje. Het was volgens Paula nooit de bedoeling dat ze Remco vooraf zou ondervragen: „Ze had tegen Carlo (Boszhard - red) gezegd dat ze een lijstje had. Misschien dat hij dacht ’dat moeten we nu doen’. Maar eigenlijk was het bedoeld voor bij de speech om Remco welkom te heten in de familie. Ze wilde er wat humor in brengen.”

Hoe ongemakkelijk het ook leek op televisie, Remco zelf vond het spervuur aan vragen van zijn inmiddels ex-schoonmoeder totaal niet vervelend: „Dat was geen pijnlijk moment voor mij. Ik zag er op dat moment al de humor wel van in.” Wel merkt hij op: „Wat ik daar miste was een beetje warmte van Paula’s moeder. Gewoon, even tussen de regels door.”