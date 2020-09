Album Nick en Simon met Paul Simon verschijnt 6 november

NSG, de naam van de plaat, staat „uiteraard voor Nick & Simon & Garfunkel”, schreven de Volendammers al eerder op Twitter. Ze kregen onlangs nog een compliment van Paul Simon, die had Nick & Simon in een filmpje zijn hit Homeward Bound horen spelen.

Voor dit album doken de zangers in Los Angeles de studio in met twaalfvoudig Grammy-Winnaar en producer Jay Newland. De opnames gingen volgens een vergelijkbare methode en proces als bij Simon & Garfunkel toentertijd.

De Volendammers, die ook een documentaireserie over het Amerikaanse duo hebben gemaakt, staan op 27, 28 en 29 november met vijf coronaproof shows in het Scala Theater in Utrecht.