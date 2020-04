Cardi B opgenomen in het ziekenhuis

„Omdat ik al vier dagen echt heftige buikpijn had, ben ik naar de eerste hulp gegaan”, schreef ze in een inmiddels verwijderde tweet. Gelukkig voor Cardi was er snel vooruitgang. „Ik voel me veel beter, hopelijk voel ik morgen geen pijn meer.” Bij het bericht plaatste ze ook foto van haarzelf in het ziekenhuis.

Wat er precies met de rapper aan de hand was is onduidelijk. Wel lijkt ze inmiddels weer thuis te zijn. Op Instagram deelde ze een meme van Donald Duck in bed met daarbij de tekst ’Als je honger hebt, maar al het eten in huis gekookt moet worden gekookt.’