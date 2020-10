Erica Terpstra: Zwarte Piet nooit racistisch bedoeld

„Toen ik gebeld werd om mee te doen had ik onmiddellijk twee vragen”, vertelde Terpstra donderdagavond aan tafel bij Jinek. „Wat doen we met corona? Want we kunnen niet op anderhalve meter met Sinterklaas praten”, legt ze uit. „En wat doen we met de Zwarte Pieten?”

Het antwoord: in de nieuwe film heeft Sinterklaas helemaal geen Pieten. „En ook geen knechten, maar medewerkers. Hij geeft een groots feest en dat kan hij alleen maar doen met medewerkers.”

Volgens Erica, die in de nieuwe film een burgemeester speelt, is Zwarte Piet nooit racistisch bedoeld. „Mensen die nog steeds aan die traditie hangen zijn voor mij ook geen racisten. Maar als je weet dat mensen gekwetst worden en gepest worden met Zwarte Piet, dan kun je toch compassie hebben?”