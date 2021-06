Brits koningshuis maakt werk van diversiteit: ’Resultaten zijn niet zoals we willen’

Van de stafleden heeft 8,5 procent een migratieachtergrond, waar dat in het Verenigd Koninkrijk gemiddeld 13 procent van de bevolking is. Het koningshuis heeft zichzelf ten doel gesteld om volgend jaar de 10 procent te halen.

„Het is niet zo dat we in deze periode geen vooruitgang hebben geboekt met initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie, het is gewoon zo dat de resultaten niet zijn zoals we willen”, zegt een bron binnen Buckingham Palace tegen persbureau PA Media. Volgens de bron zijn de diversiteitscijfers openbaar gemaakt, zodat men zich in de toekomst niet meer ergens achter kan verschuilen.

Het Britse koningshuis ligt onder vuur sinds een explosief interview van Oprah Winfrey met prins Harry en zijn vrouw Meghan. Daarin vertelde Meghan onder meer dat leden van de koninklijke familie zich zorgen zouden hebben gemaakt over de huidskleur van haar eerste kind Archie, toen Meghan nog zwanger was.

Vanwege het interview liet Buckingham Palace eerder al weten de aantijgingen van racisme serieus te nemen. „De kwesties die aan de orde zijn gekomen, met name die van ras, zijn zorgwekkend”, stelde het paleis destijds namens koningin Elizabeth. Harry’s broer William zei als reactie op het interview dat ze ’geen racistische familie’ zijn.