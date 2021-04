’Nick Gordon verantwoordelijk voor dood Whitney Houston en Bobbi Kristina’

Brown denkt dat Gordon, de ex-verloofde van Bobbi Kristina, de twee vrouwen de drugs heeft gegeven die hun uiteindelijk het leven kostte. „Hij was er in beide gevallen bij betrokken en ze stierven allebei op precies dezelfde manier”, vertelde hij tegen host Jada Pinkett Smith. De familie van Bobbi Kristina heeft in het verleden al vaker gezegd dat Nick volgens hen iets met haar dood te maken heeft. Maar nu heeft haar vader zich dus ook nadrukkelijk uitgesproken over Nicks rol bij het overlijden van Whitney Houston. Gordon heeft altijd iedere betrokkenheid ontkend.

Houston werd in februari 2012 levenloos in bad aangetroffen in het Beverly Hilton hotel in Beverly Hills, aan de vooravond van de Grammy Awards. Bobbi Kristina overleed drie jaar later, in juli 2015. Ook zij werd bewusteloos in bad gevonden en uit sectie bleek dat ze was overleden door drugsgebruik en verdrinking. Gordon overleed vorig jaar januari aan een overdosis.