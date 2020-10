Peter Heerschop en Viggo Waas: ’Alles draait om vertrouwen’

Peter Heerschop (l.) en Viggo Waas. Ⓒ Foto Joris van Bennekom

„Eigenlijk denk ik dat we alle irritaties over elkaar er bij onze laatste NUHR voorstelling Draai het eens om al hebben uitgegooid”, concludeert Peter Heerschop lachend. Niets staat hem en Viggo Waas dan ook nog in de weg om een kersvers theaterduo te vormen, met als aftrap de voorstelling Er gaat nog iets heel moois gebeuren.