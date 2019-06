Ⓒ BSR Agency

Trofeeën en memorabilia van de Duitse tennislegende BORIS BECKER (51) worden maandag geveild door het Britse veilinghuis Wyles Hardy in de hoop een gedeelte van de schulden van Becker te kunnen aflossen. Ondanks een verwoede poging deze veiling, waarbij hij zijn persoonlijke bezittingen die hij in de loop der jaren heeft vergaard zal kwijtraken, tegen te houden, is het nu echt zo ver.