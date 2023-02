Avastars trapt af met ’slechts’ 304.000 kijkers

In Avastars treden virtuele personages op, gecreëerd door een danser en zanger. De duo’s zorgen voor het geluid en de bewegingen van de door een computer geanimeerde artiest. De presentatie van het programma is in handen van Kalvijn en de jury bestaat uit Nicky Romero, Nick Schilder, Simon Keizer en Dan Karaty.

Het best bekeken programma op de zender was vrijdag de talkshow Vandaag Inside, die met 748.000 kijkers op plek 11 stond.

Het best bekeken programma van de dag was traditiegetrouw het NOS Journaal om 20.00 uur op NPO 1, dat ruim 2,1 miljoen mensen zagen. Op plek 2 stond de politieserie Flikken Maastricht, dat ruim 1,5 miljoen kijkers naar NPO 1 trok. De top 3 wordt gecompleteerd door Bij Van Duin op de Achterbank op NPO 1, dat ruim 1,3 miljoen mensen zagen. Het best bekeken RTL-programma was het RTL Nieuws om 19.30 uur op RTL 4, dat met bijna 1,2 miljoen kijkers plek 6 haalde.

Reactie Talpa

Een woordvoerder van Talpa laat aan de Telegraaf weten dat er op hogere kijkcijfers werd gehoopt. „We zijn binnen Talpa Network constant bezig met de ontwikkeling van nieuwe ideeën, concepten en programma's. De uitkomst hiervan blijft tot op zekere hoogte onvoorspelbaar; vooral bij een programma waarvan de technologie nog niet eerder op de Nederlandse televisie te zien is geweest. Wanneer je geen risico’s neemt creëer je nooit iets nieuws. Vanzelfsprekend hadden we voor deze eerste uitzending van dit vernieuwende project op meer gehoopt.”

De volgende aflevering van Avastars is te zien op vrijdag om 20.30 uur op SBS6.