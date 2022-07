Irene Moors trouwt Carlo Boszhard

Carlo maakte dinsdag op sociale media bekend dat hij zijn vriend Herald ten huwelijk heeft gevraagd. Op Instagram toont hij onder meer een gouden ring met groene steen en de tekst: „Hij zei ja!”

In zijn nieuwste column voor Televizier vertelt Boszhard meer over het aanzoek. Met de ring verstopt in zijn toilettas reisde het stel naar Hollywood, een plek die ze ’alles heeft gegeven waar we samen gek op zijn’. Het gebeurde uiteindelijk allemaal in het Beverly Hills Hotel. „Dit wordt de plek, denk ik. Veertien jaar samen, het is nog maar het begin”, schrijft Boszhard.

Wanneer en waar de mannen in het huwelijk treden, is nog niet bekend.