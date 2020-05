Koning: Festivals zijn onmisbaar voor Nederland

Het gesprek ging over de afgelaste festivals door de coronacrisis. Koning Willem-Alexander bevestigde de onmisbaarheid van festivals in het Nederlandse cultuurlandschap en de inspiratie die de festivals bieden aan makers en publiek. Volgens de koning is het positief dat festivals nu nieuwe vormen onderzoeken om hun festival digitaal door te kunnen laten gaan. Ook sprak hij zijn zorgen uit over alle mensen die nu zonder werk zitten en hoopt hij dat samenkomsten snel weer mogelijk zijn.

Het kabinet gaf aan dat grote festivals pas weer kunnen plaatsvinden als er een vaccin beschikbaar is. Oerol is erg blij dat de koning het initiatief heeft genomen om de festivalsector een hart onder de riem te steken.

Behalve de festivals hebben ook theaters en cultuurproducenten het moeilijk. De vier grote steden schreven maandag een brandbrief aan het kabinet om snel met een stevig noodplan te komen om te voorkomen dat de Nederlandse cultuursector kapot gaat. Er is de laatste weken veel kritiek op cultuurminister Ingrid van Engelshoven die stelde dat de cultuursector blij moest zijn met de 300 miljoen euro die zij heeft uitgetrokken, vooral voor de gesubsidieerde instellingen. Driekwart van de Nederlandse cultuursector is niet gesubsidieerd.