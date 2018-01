Jay-Z openhartig over huwelijksproblemen

Ondanks zijn ontrouw, waar Beyoncé haar kant van het verhaal belichtte op het album Lemonade, wilde ze niet van hem scheiden. Jay vertelt: „We hebben er voor gekozen om te vechten voor onze liefde, voor onze familie.”

Dat vechten voor het huwelijk ging niet zonder slag of stoot. „Dat duurt even en het is moeilijk. Het is moeilijk om te moeten horen wat zij vindt, het is moeilijk om te zeggen wat ik vind. Het is moeilijk om die pijn te horen. Maar daar moet je sterk genoeg voor zijn”, aldus Jay-Z.

Ook heeft hij een paar tips voor andere mannen die een misstap hebben begaan. Zo zegt de 48-jarige rapper: „De beste manier om je excuses aan te bieden, is door je gedrag te veranderen”, en hij laat weten dat je de ’pijn moet erkennen’ en ’de ander z’n zegje laten doen’.