Jeugdvriend George Michael: hierom stierf hij

„George was de grote liefde van Anselmo en andersom. Ze ontmoetten elkaar tijdens een concert van George in 1991, toen Anselmo in het publiek stond. Hun chemie was niet te ontkennen en vrijwel direct daarna kregen ze een relatie. Ze waren zo gelukkig samen en nog geen twee jaar later overleed Anselmo. Daar is George nooit meer bovenop gekomen”, aldus Andros, die zeer close met George was omdat hun families elkaar goed kenden.

George droeg het nummer Jesus To A Child uit 1996 aan zijn overleden geliefde op. Volgens Andros verloor zijn jeugdvriend zich daarna in losse, snelle contacten waarbij het vooral om seks ging. „Hij leefde erop los, maar vond nooit datgene wat hij met Anselmo had. Hij deed het ook weleens met vrouwen, hoewel zijn voorkeur uitging naar mannen. Maar door zijn makkelijke contact met vrouwen en zijn bekendheid kwamen we in de beste clubs ter wereld waar de mooiste vrouwen waren. Dat was voor mij dan wel weer handig, want we hoefden ook nooit in de rij te staan”, aldus Andros.

Hoewel de dood van zijn vriend nog steeds pijn doet, heeft Andros ook berusting gevonden. „Ik ben onlangs weer bij zijn graf geweest en hij ligt daar heel mooi bij zijn moeder en zus. Het maakte me heel emotioneel, maar tegelijkertijd is het ook goed zo en fijn dat ze samen zijn.”