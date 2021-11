Behandeling zaak-Murda waarschijnlijk pas volgend jaar

Murda zat vorige maand korte tijd vast. Tegen hem werd door de openbaar aanklager een celstraf van vijf tot tien jaar cel geëist omdat zijn songteksten het gebruik van cannabis zouden aansporen. Het gaat om de liedjes Duman, Expensive en Eh Baba. Ondanks de strafeis mocht Murda, de artiestennaam van de 37-jarige Önder Doğan, terug naar Nederland reizen.

Volgens zijn manager maakt Murda het inmiddels naar omstandigheden goed. „Hij heeft best wel weer veel frisse positieve energie in zijn lijf. Hij is weer terug bij zijn gezin en we zijn ons nu achter de schermen aan het richten op allemaal leuke positieve dingen.” Fans kunnen waarschijnlijk nog dit jaar nieuwe muziek van de rapper verwachten.

Murda is erg populair in Turkije, maar scoorde ook in Nederland hits met nummers als Dom Pérignon, IJs, Stretch en Shutdown. In 2019 stond hij samen met Priceless en Frenna bovenaan de Single Top 100 met het liedje Rompe.