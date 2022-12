Billy Strings, ’golden boy van de bluegrass’, in het land

In eigen land wordt Strings de ’golden boy’ van de bluegrass genoemd. Ook in ons land is die muziekstijl aan een opmars bezig. De tokkelmuziek is een afgeleide van country, met relatief veel aandacht voor strijkers. Strings neemt dan ook een violist, een mandoline- en banjospeler mee. Geen percussie of drums. Hij vermengt bluesgrass met psychedelische rock.

Vorig jaar kon hij rekenen op een Grammy Award voor Home, het beste bluegrass album van het jaar. Daarop staan onder andere zijn klassiekers in de dop ’Away from the mire’ en ’Taking water’ die hij ook in Amsterdam zal spelen.

Lovende recensies

Sindsdien stijgt zijn roem. Het vervolgalbum met als titel Renewal kreeg lovende recensies van de pers en stond tot twee weken geleden nummer 1 in de Amerikaanse billboard bluegrass charts, om daar van afgekegeld te worden door het nieuwe album Me/and/dad van Strings. Het is een album dat voelt als een reis langs verschillende generaties bluegrass en waarop hij bovenal samenwerkt met zijn stiefvader Terry Barber. Die leerde de kleine Billy bluegrass te spelen en liet hem vanaf zijn achtste kennismaken met artiesten als Doc Watson en Bill Monroe. Samen spelen ze op het nieuwe album bluegrass-klassiekers die Strings in zijn jeugd van Barber meekreeg, waaronder de evergreen ’Long journey home’. De twee dagen elkaar uit en versterken elkaar uiteindelijk.

Heroïne

String’s biologische vader overleed na een overdosis heroïne. Het nieuwe album klinkt als een eerbetoon aan zijn stiefvader. „Deze man is zo teder, hij stapte in ons leven omdat hij van mijn moeder en mijn broer en mij hield”, zegt Billy in verschillende interviews. Strings zelf is ook gebruiker geweest, maar zegt zowel drank als drugs tegenwoordig te hebben afgezworen.

Terwijl Strings van zijn stiefvader bluegrass met de paplepel kreeg ingegoten, ontdekte hij zelf rockmuziek. Black Sabbath en Jimi Hendrix waren zijn inspirators. In zijn tienerjaren speelde hij in een hardrockband en ook zondag in Amsterdam zal hij ongetwijfeld headbangend op het podium staan.