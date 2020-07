Optreden nog een beetje onwennig voor Typhoon

„Ik kan je niet vertellen hoe fijn het is”, zegt Glenn de Randamie, beter bekend als Typhoon, tegen BuzzE over zijn rentree. De laatste keer dat hij op het podium stond was in januari, tijdens De Vrienden van Amstel Live. „Muziek maken en de connectie maken met het publiek zijn zo belangrijk in mijn leven, het is als ademen.”

Voorafgaand aan zijn eerste optreden had Typhoon donderdag een try-out. „Toen ik het podium en de ingerichte tuin zag, werd ik gewoon een beetje emotioneel.”

Onwennig

Ietwat onwennig is het wel, merkt Typhoon. „Ken je dat, dat je de afgelopen tijd naar een serie of film keek waarin mensen dicht bij elkaar kwamen en dat je dacht: dat mag helemaal niet. Dat hebben veel mensen ook als het om concerten gaat.” De onwennigheid verdwijnt door connectie te maken, daarvan is Typhoon overtuigd. „En dat kan nu gelukkig weer. We kunnen elkaar weer in de ogen kijken.”

Een paar weken geleden bedachten Typhoon en Machiel Hofman van evenementenbureau Tribe het concept ’De tuin van 2020’, kleinschalige concerten volgens de coronaregels van het RIVM. Hoewel de rapper aanvankelijk iets wilde organiseren in zijn eigen achtertuin, viel de keuze op een eilandje in Brielle. „Het is prachtig geworden”, glundert Typhoon voor aanvang van zijn eerste concert. „Ik ben zo trots dat we dit paradijsje met z’n allen uit de grond hebben weten te stampen. Zo mooi is mijn achtertuin niet.”

Texel

De coronaproof concerten van ’De tuin van 2020’ vinden de hele zomer plaats. Onder anderen Nick & Simon, Lil’ Kleine en JURK! staan ook op het podium. Daarnaast strijkt ’Het strand van 2020’ deze en volgende maand neer op Texel. Daar verzorgen dj’s als Sunnery James & Ryan Marciano, Nicky Romero en Sam Feldt kleinschalige shows.

Voor de in totaal ruim tweehonderd optredens is nog een aantal kaarten beschikbaar. De organisatie is bovendien bezig met het plannen van nog meer shows. „We denken vanuit de mogelijkheden, niet vanuit de onmogelijkheden”, stelt Typhoon. „We worden niet beperkt in onze vrijheid, we moeten vrijheid zoeken in de beperkingen.”