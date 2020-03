Game of Thrones-acteur Jack Gleeson maakt comeback

De Ierse acteur, die de gehate King Joffrey in de HBO-serie Game of Thrones speelde, stopte in 2014 met acteren nadat zijn laatste scènes in de serie waren opgenomen. Hij liet destijds weten dat hij de film- en televisieindustrie beu was en niet meer wilde acteren. Kennelijk heeft Gleeson het plezier in acteren nu weer ontdekt.

Out of Her Mind draait volgens BBC om ’liefdesverdriet en familie en hoe je die beide kunt overleven’. Gleeson speelt in de serie samen met acteurs als Juliet Stevenson, Fiona Button en Cariad Lloyd. Het is nog niet bekend wanneer de serie wordt uitgezonden.