Rapper Juice Wrld vrijdag in besloten kring begraven

In het programmaboekje van de dienst zat een collage met foto's van de muzikant, die werd geboren als Jarad Anthony Higgins. Ook hadden onder anderen zijn moeder Carmella Wallace en zijn oma een eerbetoon in het boekje geschreven. Bij de begrafenis waren verschillende mensen van zijn platenlabel Interscope en collega-rappers aanwezig.

Juice Wrld overleed nadat hij onwel was geworden op de luchthaven Chicago Midway. De officiële doodsoorzaak is nog niet bekend, maar vermoedelijk is hij overleden aan een overdosis. De rapper kampte met een medicijnverslaving, zo bevestigde zijn moeder eerder deze week. Ook werden in zijn privévliegtuig drugs gevonden.

