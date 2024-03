Al Pacino over controverse Oscar-optreden: ’Niet mijn keuze’

„Er schijnt wat controverse te zijn over het niet noemen van elke film bij naam voordat ik de beste film bekendmaakte”, aldus Pacino. „Ik wil duidelijk maken dat het niet mijn doel was om ze te negeren, maar dat het een keuze van de producenten was om ze niet allemaal weer te noemen, aangezien ze tijdens de ceremonie al voorbij waren gekomen.”

Dat de tien genomineerde films niet nog eens genoemd werden en Pacino direct naar de winnaar Oppenheimer ging, vonden veel kijkers een anticlimax. Pacino laat nu weten dat hij vooral blij was met het moment. „Ik voelde me vereerd doordat ik deel mocht uitmaken van de avond”, zegt hij. „En koos ervoor om de weg te volgen die voor de award was uitgestippeld.”