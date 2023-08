Rel om nepneus Bradley Cooper: ’De Joodse neus ligt gevoelig, maar...’

Het was een druk weekje in de cultuur-oorlog die wereldwijd woedt. Een rel over de casting van een latina actrice als Sneeuwwitje en het schrappen van dwergen uit een nieuwe verfilming van het beroemde sprookje plaagde Disney. Er werden weer komieken geweerd vanwege foute opvattingen en als klap op de vuurpijl was daar de nepneus. Ja, de neus van acteur Bradley Cooper blijkt ’vergroot’ om de Joodse componist Leonard Bernstein te portretteren. Kan dat wel?

Bradley Cooper met zijn nepneus in Maestro. Ⓒ NETFLIX