Kwetsbaarheid is kracht bij Lisa Brice

Lisa Brice in haar atelier. Ⓒ Foto Adam Davies

Blauw is de kleur van de schemering. Het zogenaamde ’blauwe uur’, dat de overgang van licht naar donker markeert. Ook voor Lisa Brice, die talloze vrouwfiguren in kobaltblauw schilderde, staat de kleur voor een transitie. Haar modellen zijn, zelfs als ze half ontkleed zijn, niet langer objecten, gezien door een mannelijke blik, maar zelfbewuste vrouwen die zich blootgeven op hun eigen condities. Niet zelden hebben ze ook attributen in hun hand, die vroeger vooral met (stoere) mannen geassocieerd werden: peuken en pijpjes bier.