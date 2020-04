Hoofdrolspelers Beter laat dan nooit mikken alweer op vervolg

„Ik ga er gewoon een beetje voor het gemak van uit dat, wanneer weten we niet, maar dat het er wel van gaat komen”, zei Katja maandag in RTL Boulevard. De uitspraak is opmerkelijk aangezien het nog helemaal niet zeker was dat Beter laat dan nooit überhaupt een tweede reeks zou krijgen. Ook wilde RTL het reisprogramma misschien met een nieuwe cast maken.

In de nieuwe reeks, die vanaf 22 april te zien is op RTL 4, gaan de mannen samen met Katja naar Midden- en Zuid-Amerika. Tijdens hun reis bezochten ze onder meer Suriname, Mexico, Cuba en Brazilië. Ze waren net op tijd terug voor de coronacrisis losbarstte. „Het is ineens zo’n gek gezicht hoe wij met z’n allen hossend in Rio bij het carnaval tussen zo’n mensenmassa staan”, kijkt Katja nu terug. „Ineens denk je: nee, dat mag helemaal niet.”

Katja bereidt zich nu voor op de komst van haar tweede kindje. Alles gaat nog goed, zo vertelde ze. „Mijn buik is behoorlijk stevig al”, aldus de presentatrice die in augustus is uitgerekend. Bang dat de bevalling heel anders gaat zijn door de coronacrisis, is Katja niet. „Zo’n bevalling is sowieso niet zo’n topervaring hoor. Dus het komt vast goed allemaal.”