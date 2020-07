Topoverleg VI loopt op niets uit

Het trio kwam donderdag ruim twee uur samen in een hotel in de buurt van het vakantieadres van Wilfred Genee. Voorafgaand liet Derksen aan De Telegraaf weten dat zijn voorkeur uitging naar het vervangen van Genee door presentatrice Hélène Hendriks.

Met haar werkte Derksen de afgelopen seizoenen al samen rondom de Champions League-uitzendingen. Hoewel de mannen inhoudelijk weinig kwijt wilden over hun overleg, werd wel duidelijk dat die optie van tafel is. „Is geen optie”, was René van der Gijp duidelijk tegen een verslaggever van RTL Boulevard.

„Volgens mij zijn wij er wel uit, we moeten alleen morgen nog even kijken hoe de directie daar tegenaan kijkt”, aldus Van der Gijp, die dat vervolgens toch weer nuanceerde. „Het blijft moeilijk, anders waren we er nu wel uit geweest.”

Talpa heeft het trio een ultimatum gesteld: ze moeten uiterlijk vrijdag met een oplossing komen voor de onderlinge vertrouwensbreuk.