’We krijgen een zoontje!’

— Natuurlijk was een meisje net zo welkom geweest, maar niettemin is voormalig Eigen Huis & Tuin-ster LODEWIJK HOEKSTRA verguld met het vooruitzicht dat hij straks voor de tweede maal een zoon in zijn armen mag gaan sluiten. Dit uiteraard met zijn voormalige kindermeisje RENÉE, voor wie hij een grote droom blijkt te hebben opgegeven…