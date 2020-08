Pete Philly heeft leven weer op de rit na ’desastreuze’ ziekte van Lyme

De zanger werd tijdens een schoolkamp gebeten door een teek, maar dat wist hij destijds niet. Zijn cijfers op school kelderden, hij had last van stemmingswisselingen en andere niet verklaarbare klachten. Desondanks ging Pete studeren en brak hij later door als helft van hiphopduo Pete Philly & Perquisite. Op muzikaal vlak ging het goed, maar met zijn gezondheid niet. „Ik heb tours meegemaakt dat ik de heftigste longontstekingen had. Dan zei ik tegen de dokter: geef me een strip antibiotica, ik moet de show doen”, vertelt hij aan RTL Nieuws.

In 2013 kreeg hij na een tournee door Australië de diagnose. „Al die jaren wilde ik zo graag weten wat er met me aan de hand was. Je gaat zo aan jezelf twijfelen, je denkt echt: ik ben gek.” De zanger noemt Lyme een ’desastreuze ziekte’. „En het is voor iedereen anders, ieder lichaam reageert er anders op. Sommige mensen zijn ’alleen’ een beetje moe, anderen raken verlamd, weer anderen gaan hallucineren, hebben altijd ontstekingen. Het is ongrijpbaar. En daarom ook zo lastig te behandelen en diagnosticeren.”

Therapieën

Pete was te ziek om te werken en volgde allerlei therapieën en diëten om er weer bovenop te komen. „Als je sommige van die therapieën zo uitgelegd krijgt, klinkt het misschien als bullshit. Maar het heeft me geholpen. Er is namelijk niet één algemeen werkende behandeling, of één magische pil. En het is voor iedereen anders, wat werkt en wat niet, dus je moet het uitproberen.”

Dat had financieel een grote impact. „Tonnen hebben we het over, al die therapieën, en al die jaren niet werken. Het probleem is, en ik word pissig als ik eraan denk, echt woest: er is geen hulp voor mensen die het hebben. Verzekeraars vergoeden niets, het wordt niet erkend als een echte ziekte, ik ontving geen hulp”, vertelt Pete. „Er zijn mensen die zelfmoord plegen omdat ze geen hulp hebben. Ik heb niets kunnen claimen. Ik verdiende goed als muzikant, maar al mijn spaargeld, al mijn pensioen, álles heb ik in mijn gezondheid gestopt. Ik was nagenoeg bankroet, mijn vriendin stond me bij.”

In totaal is de zanger zeven jaar van de radar geweest, maar nu is Pete er weer. „Ze zeiden: ’Je komt niet van lyme af’. En here I am. Ik heb weer uitverkochte shows gedaan, ik dans weer, ik ben helderder, de wereld is niet meer wazig.”