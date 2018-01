Sita verliefd op Froukjes ex...

Na jaren als vrijgezel geleefd te hebben, heeft Sita met de 42-jarige Daniël eindelijk het geluk in de liefde gevonden. Ⓒ Hollandse Hoogte

Wie niet beter weet, zou bijna geneigd zijn te denken dat zangeres SITA VERMEULEN leeft als een non; in de zestien jaar dat Nederland haar al kent, zagen we immers zelden tot nooit een vriendje aan haar zijde! Maar het kan verkeren, Sita blijkt inmiddels tot over haar oren verliefd op DANIËL, met wie ze deze zomer nog brak én die absoluut geen onbekende in de showbizz is...