Gert van ’t Hof vervangt Tom Egbers zondagavond bij NOS Sport

Tom Egbers is een van de presentatoren die vrijdag met naam en toenaam werd genoemd in een artikel in de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. De presentator zou zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan pesterijen en intimidatie, na een eerdere affaire met een stagiaire.

Volgens een eerdere verklaring van de NOS-directie heeft Egbers zelf besloten dat hij Studio Sport zondag niet zou presenteren, „om rust te bieden aan de redactie en het programma, vanwege de ontstane commotie na het artikel”.

Gert van ’t Hof Is sinds 2013 een van andere vaste presentatoren van NOS Sport. Zijn naam wordt in het bewuste artikel niet genoemd.