Chirurgie de nieuwe seks in ’vintage’ Cronenberg-film

Wat: horror, sciencefiction, drama

Regie: David Cronenberg

Met: Viggo Mortensen, Lea Seydoux, Kristen Stewart

In zijn nieuwe en duistere toekomstvisie is lichamelijk lijden eveneens een bron van fascinatie en genot. Saul Tenser (Viggo Mortensen) is een performance artist in wiens lijf zich voortdurend nieuwe organen ontwikkelen, waarvan de functie volstrekt onduidelijk is. Hij is de enige niet: de mens lijkt zich in de film evolutionair aan te passen aan een wereld die door vervuiling en klimaatverandering onleefbaar dreigt te worden. In Crimes of the future cultiveert en stimuleert vervreemdende technologie deze verandering.

Kijkspektakel

Samen met zijn artistieke partner en geliefde Caprice (Leá Seydoux) - een voormalig trauma-chirurg – maakt Saul Tenser van het verwijderen van deze onbekende celklompen een veelbesproken kijkspektakel, door ze eerst door haar te laten tatoeëren, voordat zij ze uitneemt. De vergelijking met het schilderij De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp van Rembrandt dringt zich op, al is de sfeer in Cronenbergs nieuwe film een stuk broeieriger.

Timlin (Kristen Stewart), als ambtenaar belast met de registratie van nieuwe organen, wordt er zelfs zichtbaar opgewonden van. ,,Chirurgie is de nieuwe seks”, bezweert zij Tenser, voor ze zelf van een ‘kijkoperatie’ een bedenkelijk zooitje maakt. Allerlei denkbeelden – over kunst versus controle, artiesten versus poseurs, over tolerantie en het aftasten van morele grenzen – geven de film intussen een rijke filosofische onderstroom, maar maken ’m ook wel erg talig.

Dat de Master of Body Horror het scenario vlak ná Crash schreef, is ook merkbaar: Crimes of the future voelt als een ouderwetse Cronenberg, zowel in positieve als in negatieve zin.

✭✭✭ (3 uit 5)