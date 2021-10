Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Love or leave - aflevering 8 Temptation island: Nico legt bom onder eigen relatie

Door Fabian Melchers Kopieer naar clipboard

Donna barst in tranen uit zodra ze het nieuws van haar vriend hoort. Ⓒ Foto RTL

De tienjarige relatie tussen Bert en Delphine is nu toch echt voorbij. Terwijl hij klaar is met zijn controlerende vriendin en de ene lapdance na de andere pakt, kijkt zij woedend naar de beelden bij het kampvuur in Temptation island: love or leave. „Ik walg van die gast”, zegt Delphine samenvattend. De vraag van Monica Geuze lijkt van een andere planeet te komen: „Kunnen we spreken van een gezonde relatie?”