Boze Louis Tomlinson wil niet meer naar BBC Breakfast

Louis had gehoopt het voornamelijk over zijn nieuwe album Walls te hebben, maar het gesprek ging uiteindelijk meer over andere zaken. De zanger stak zijn teleurstelling daarom niet onder stoelen of banken.

Presentator Dan Walker reageerde enigszins verbaasd op Louis’ tweet. „Mag ik vragen waarom je van streek bent”, vroeg hij. Louis stelde vervolgens dat hij boos is omdat Dan maar bleef vragen naar zijn verdriet. „Het spreekt voor zich hoe moeilijk het is om twee mensen te verliezen die zo belangrijk voor mij waren. Ik wil het daar liever niet over hebben in interviews en het minste wat ik kan vragen is om mijn beslissing te respecteren.”

De 18-jarige zus van Louis overleed vorig jaar maart aan een overdosis. Drie jaar eerder moest de zanger al afscheid nemen van zijn moeder.