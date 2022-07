Paul Witteman nooit meer op tv: ’Weg is weg’

„Ik kom niet meer op televisie, dat is geweest”, aldus Witteman tegen presentator Pieter van der Wielen. „Weg is weg. Een beter moment om te stoppen dan dit kon ik niet vinden.” De journalist vierde eind 2021 zijn 75e verjaardag en kreeg eerder dit jaar een Zilveren Nipkowschijf voor zijn volledige oeuvre. „Als ik nu was doorgegaan, was ik nog drie jaar blijven zitten. Dan gaan mensen op een gegeven moment zeggen: kan jij nog wel autorijden?” Dat moment wilde Witteman dan ook graag voor zijn.

Sinds hij zijn afscheid op televisie bekendmaakte, is de presentator al door tal van programma’s benaderd. „Talkshows, die mij aan de zijkant willen zetten om commentaar te gaan geven. Maar dat moet ik niet meer doen. Ik wil geen enkele rol op televisie meer, op geen enkele manier.”

Dat betekent overigens niet dat Witteman helemaal niets meer wil doen met zijn kennis en kwaliteiten. „Ik kan mij voorstellen dat ik mensen ga vertellen wat je met interviewgereedschap allemaal kan en moet doen. Ik denk dat er wel mensen zijn die het leuk vinden om dat te horen.