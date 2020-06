Kunst die niet bestaat zonder muziek

Conservator Max Dax bij het werk uit de expositie Black Album White Cube. Ⓒ Foto Dijkstra Fotografie

Het meest zeldzame massaproduct op aarde. Dat is het Black Album van Prince. Het zou uitkomen op 8 december 1987. Maar na een droom, waarin de zanger en liedjesschrijver een ’religieuze openbaring’ kreeg en overtuigd raakte dat zijn plaat ’evil’ zou zijn, liet hij de complete oplage van een half miljoen vernietigen. Slechts een kleine 100 promotie-exemplaren die al waren uitgedeeld, overleefden. Ze zijn de heilige graal voor de fans, waar grif tienduizenden euro’s voor wordt betaald. Eentje is er nu in de Kunsthal Rotterdam te zien.