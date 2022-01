Videoland verwijdert afleveringen The Voice en docu Ali B

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

De afleveringen van The Voice of Holland zijn niet meer te zien op Videoland. De streamingdienst heeft ook de documentaire The Only Way Is Up over Ali B offline gehaald, bevestigt een woordvoerder van RTL. The Voice of Holland is verwijderd ’ter bescherming van de deelnemers’. De uitgeverij van zijn boek, getiteld De Ali B-methode, heeft per direct de verkoop stilgelegd.