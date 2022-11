Vriendin Peter Gillis gehoord in mishandelingszaak

Volgens het OM zou Gillis zijn vriendin in mei onder meer in haar rug en neus hebben gebeten. In juli meldden verschillende Nederlandse media dat Gillis, bekend van de SBS6-realityserie Massa is Kassa, een nacht in de cel had doorgebracht vanwege het incident.

Bekijk ook: Talpa in gesprek met Peter Gillis na vermeende mishandeling

Het koppel ontkende aanvankelijk dat er sprake is geweest van een mishandeling. Later gaven zij toch toe dat er in mei ’een incident in de privésfeer’ had plaatsgevonden.

Nu er een verklaring is afgelegd, kan de strafzaak inhoudelijk worden behandeld. Een exacte datum voor de inhoudelijke behandeling is nog niet bekend, al zal die waarschijnlijk begin volgend jaar plaatsvinden.