Jeff Beck: de man met vingers van 10 miljoen

Door Dennis van Goethem Kopieer naar clipboard

Jeff Beck werd bekend met The Yardbirds en schopte het tot een van ’s werelds beste gitaristen. Hij overleed dinsdag aan een hersenvliesontsteking. Ⓒ Getty Images

Hij liet zijn vingers verzekeren voor tien miljoen dollar. Maar vooral zijn contactenlijst was onbetaalbaar. Van Rod Stewart tot Mick Jagger, iederéén wilde met Jeff Beck spelen. Tot aan zijn dood, op 78-jarige leeftijd, was hij een van ’s werelds beste gitaristen. Zo goed dat hij niet één, maar twee keer in de Hall of Fame belandde.