Vader Meghan: ’Ze maakte zich compleet belachelijk bij Ellen DeGeneres’

De 76-jarige Markle vindt dat Meghan hem en zijn familie ’in verlegenheid’ heeft gebracht, maar ook koningin Elizabeth, de koninklijke familie en het Britse volk. „Ze maakte zich compleet belachelijk en ze zou haar titel moeten verliezen”, zegt Markle tegen The Sun. „Ik houd van mijn dochter, maar dit optreden sloeg nergens op.”

Thomas Markle Ⓒ ANP/HH

Meghan was afgelopen donderdag te gast bij Ellen DeGeneres. Ze deed mee aan een vast onderdeel in het programma waarbij de presentatrice haar via een ’oortje’ influistert wat ze moet doen en zeggen. Zo dronk ze in het openbaar uit een flesje babymelk, at ze een koekje als een eekhoorn en zong de vrouw van prins Harry een liedje over katten.