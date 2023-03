Premium Het beste van De Telegraaf

Geruchten scheiding Albert en Charlene niets nieuws onder de zon

Door Nick Wijsen Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Opnieuw gingen er deze week in Monaco de wildste geruchten rond over het huwelijk van prins Albert en prinses Charlene. Volgens het Franse tijdschrift Royaunté zitten de twee in een echtscheidingsproces. Het verhaal werd overgenomen door verschillende media en werd massaal gedeeld op sociale media, wat het vuur nog meer aanwakkerde. Het paleis was er als de kippen bij om de roddel te ontkrachten, maar wist daarmee niet te voorkomen dat de geruchtenmachine inmiddels op volle toeren draait. En dat is niet voor de eerste keer...