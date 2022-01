Douwe Bob heeft boodschap voor ’haters’ na babynieuws

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Douwe Bob kreeg de nodige reacties over zich heen toen bekend werd dat hij vader is geworden van twee kinderen bij twee verschillende vrouwen, terwijl zijn ex-vriendin ook in verwachting is. De zanger reageert op Instagram op de hatelijke berichten die hij ontving over zijn vaderschap.