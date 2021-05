Ryan Reynolds openhartig over angststoornis

„De reden dat ik dit nu pas plaats, is omdat ik te veel dingen plan en daardoor belangrijke zaken over het hoofd zie”, begint Reynolds zijn verhaal. „En de reden dat ik zo veel plan, is mijn grote vriend, de angststoornis.”

Reynolds weet dat hij niet de enige is die kampt met een angststoornis. Hij hoopt dan ook dat andere mensen met dezelfde problemen ook weten dat ze niet alleen zijn. „We praten er niet genoeg over en daarom heerst er een stigma”, sluit de acteur zijn verhaal af. „Dus ik hoop daar een beetje verandering in te brengen met dit berichtje. Beter laat dan nooit...”