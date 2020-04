Alex Klaasen wint Annie M.G. Schmidtprijs

De Annie M.G. Schmidtprijs bekroont het beste Nederlandstalige oorspronkelijke theaterlied van het voorgaande theaterseizoen. Gewoon opnieuw is afkomstig uit het theaterprogramma Showponies 2 van Alex Klaasen. Hij is ook de vertolker van het nummer, terwijl de tekst werd geschreven door Jurrian van Dongen en de muziek gecomponeerd door Peter van de Witte.

Volgens juryvoorzitter Jacques Klöters biedt de tekst niet alleen iets van hoop, maar staat het muzikaal op hoog peil, heeft het een fraaie doorgecomponeerde melodie en is de uitvoerende sowieso de beste zanger van allemaal.

Tekstschrijver Jurrian van Dongen, die het liedje speciaal voor Klaasen schreef, vertelde eerder in De Telegraaf dat zijn vriend en collega heel specifiek in zijn wensen is. „Alex had precies in zijn hoofd dat hij een lied wilde over het feit dat de liefde altijd nog op je pad kan komen en hoe je opkrabbelt na een tegenslag. Iets waar hij zelf heel erg mee bezig is. Uiteindelijk gaat het ook over de veerkracht van mensen. Natuurlijk schrijf ik zo'n tekst ten dienste van hem, maar er zitten zeker ook persoonlijke dingen in. En toen ik de muziek van Peter van de Witte binnenkreeg, was het alsof iemand ja zei tegen mijn liefdesverklaring. Hij had het helemaal begrepen. Dat voelt zo intiem. Zang, tekst en muziek vallen hier perfect samen en dat gebeurt niet zo vaak.”

Ook hij beaamde toen al de conclusie van Klöters dat Alex Klaasen een uitstekend vertolker is. „Voor hem is acteren en zingen hetzelfde. Net als voor Jenny Arean, Paul de Leeuw en Wende Snijders. Bij hen wordt iedere zin ingekleurd. Alles heeft adem.”

De Annie M.G. Schmidtprijs, een initiatief van het Amsterdams Kleinkunst Festival en Buma Cultuur, bestaat uit een bronzen buste van schrijfster Annie M.G. Schmidt, gemaakt door Frank Rosen, en een geldbedrag van 3.500 euro. Het is de tweede keer dat Alex Klaasen is genomineerd. Vorig jaar ontving hij een nominatie voor het lied Waarom mensen zingen uit Showponies, maar toen ging de prijs naar Die geur van Jan Beuving, Patrick Nederkoorn en Tom Dicke.

Andere genomineerden waren dit jaar Arjen Lubach met Beter in Bed, Brigitte Kaandorp met Het is gebeurd (muziek Theo Nijland), Kiki Schippers met Dorp, Mike Boddé met Ik dacht dat jij het was en Yvonne van den Eerenbeemt met La Fin (muziek: Sjors van den Eerenbeemt, Yvonne van den Eerenbeemt en René van Mierlo).