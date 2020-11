Echtgenote liet Joost Prinsen ’godsvermogen’ na

Joost Prinsen, bekend van programma’s als Het Klokhuis, De Stratemakeropzeeshow en Met het mes op tafel, vertelde onlangs in tv-programma Op1 dat hij momenteel werkt aan het boek Na Emma, over het rouwproces na het overlijden van zijn vrouw. In AD Magazine laat hij weten dat het tien maanden later ’niet zo slecht’ gaat. „Ik heb de meeste huilbuien wel achter de rug. Het ijs waarop ik loop, is weer wat dikker aan het worden. Zo zou ik het misschien kunnen uitdrukken.”

Een paar dagen voor haar overlijden vertelde Emma aan Joost dat ze jarenlang geld opzij had gezet, wat ze tot dat moment nooit met haar echtgenoot had gedeeld. „Ik vroeg weleens: ’Hoeveel héb je eigenlijk?’ Antwoordde ze: ’Gaat je niks aan!’, herinnert Joost zich in AD Magazine. „Ze kreeg tien jaar lang AOW, en daarvan stortte ze 300 euro in de huishoudpot. Maar dat vergat ze nog weleens. En nog eens. Ze kreeg 900, dus ze hield 600 over, dan loopt het snel op, dat moet zich hebben opgehoopt. En ze was veel verstandiger met geld dan ik. In die tijd kreeg je nog gewoon rente, weet je wel, 25 jaar lang vastzetten. En zo werd dat ineens 78.000 euro! Acht-en-zeventig! Een godsvermogen. Het werd mij in de schoot geworpen.’’

Beheerste paniek

’Hoogstaande gesprekken’ met zijn vrouw, zoals de presentator het zelf noemt, heeft Joost in aanloop naar haar overlijden niet gevoerd. „Dat ging van: ’Die divan, die is echt te vuil, daar moet je straks iets aan doen hoor’. Hoogstaander is het niet geworden. Op een gegeven moment zei ze: ’Dag lieve Joost.’ Nou, ik schrok me rot, toen dacht ik: nu is ze wel heel ernstig ziek.”

Mensen krijgen ’een soort beheerste paniek’ als ze horen dat ze nog maar een maand te leven hebben, weet Joost. „Wat ze in die beheerste paniek doen, is aan hen. Nog even naar Parijs, of God weet wat – allemaal onzin. Een van de laatste dingen die Emma zei: ’Die twee planten moet je eens in de drie dagen een beetje water geven, niet te veel.’”

Over vier jaar zouden Emma (73) en Joost, ouders van twee dochters, hun vijftigjarig huwelijksjubileum vieren.

Bekijk ook: Joost Prinsen werkt aan boek over rouw na overlijden vrouw