Mandalorian-ster komt naar Star Wars-conventie Amsterdam

De Amerikaanse acteur Brendan Wayne, kleinzoon van de westernlegende John Wayne, is vanaf 1 maart te zien op Disney+ in het derde seizoen van de succesvolle Star Wars-serie The Mandalorian. Hierin speelt hij samen met Pedro Pascal en stuntman Lateef Crowder opnieuw de rol van het titelpersonage, de Mandalorian Din Djarin. Wayne is voor het eerst aanwezig op een evenement buiten de Verenigde Staten.

De Ierse acteur Dermot Crowley is naast zijn rol als generaal Crix Madine in Star Wars Episode VI: Return of the Jedi waarschijnlijk het meest bekend als DSU Martin Schenk, de baas van Luther (Idris Elba) in de veelgeprezen gelijknamige serie. Crowley speelt deze rol opnieuw in de speelfilm Luther: The Fallen Sun, die vanaf 10 maart te zien is op Netflix. Crowley is voor het eerst sinds 2002 weer in Nederland te gast op een conventie.

De kaartverkoop is al van start gegaan.