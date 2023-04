Premium Het beste van De Telegraaf

Ian Fleming stelde agent 007 precies 70 jaar geleden voor James Bond van nu niet meer die van toen: namen als Pussy Galore kunnen helemaal niet meer

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Met de publicatie van het boek Casino Royale, nu precies 70 jaar geleden, maakte de wereld voor het eerst kennis met James Bond. Daarmee introduceerde schrijver Ian Fleming (1908-1964) een geheim agent die inmiddels een iconische status geniet, zeker ook door de films die over hem werden gemaakt. Toch is de 007 van nu niet meer die van toen. Want tegenwoordig maakt Bond het minder… eh… bont.