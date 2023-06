Premium Het beste van De Telegraaf

’Mijn vader vond tekenaar geen beroep’ Gevierd illustrator Thé Tjong-Khing nadert de 90, maar werd bijna ons land uitgezet

Door Colette Boegman

Haarlem - Hij is bijna negentig jaar en zit nog dagelijks aan de tekentafel. De Indo-Chinese striptekenaar en illustrator Thé Tjong-Khing – bekend van onder meer de kinderboeken Vos en Haas en Waar is de taart? waarmee hij diverse prijzen in de wacht sleepte – viert deze mijlpaal met een expositie en twee nieuwe boeken. „Mijn vader vond illustrator geen beroep.”