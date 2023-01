Violet Falkenburg valt vaak in slaap bij Op1

Zij vindt de talkshows tegenwoordig op televisie „erg gelijkvormig. Ik kijk meer naar Jinek dan naar Op1, bij Op1 val ik vaak in slaap. De rest van de talkshows laat ik voor wat het is, HLF8 is niet mijn show. En VI kan ik niet tegen.”

Het valt Falkenburg, die volgende week 75 wordt, op dat „alle formats tegenwoordig zo op elkaar lijken. Raad-tv is in: wie zingt er achter een masker of een muur? We hebben allemaal contests gehad, op een dansvloer of op schaatsen. Nu zijn datingshows in. Het is allemaal zo gelijkvormig.”

Falkenburg is tegenwoordig vooral nog actief als schrijfster.