NPO stuurt recreatieve cokesnuivers Colombiaanse drugswereld in

NPO 3 komt met een zesdelige reality-docu over recreatief cokegebruik. In The Cocaine Trail gaan zes recreatieve coke-gebruikers in Colombia op zoek naar de oorsprong van hun lijntje coke. De eerste aflevering is te zien op 11 maart, maakten PowNed en producent Simpel Media vrijdag bekend.