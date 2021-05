Afrojack bereidt zich met Yahtzee voor op songfestivalshow

„Dit is wat we doen om ons voor te bereiden op de show: Yahtzee!”, schrijft Afrojack bij een filmpje op Twitter waarop hij in zijn kleedkamer met mensen uit zijn team aan het dobbelen is. „Ik ben klaar voor vanavond”, twittert hij ook.

De dj treedt zaterdagavond samen met Glennis Grace en Wulf op tijdens de pauze.